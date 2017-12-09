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Alarbi 3 gün daha tutuklu kalacak

Mağusa’da trafik ekiplerinin alkol kontrolü nedeni ile durduğu ve üzerinde yapılan aramada cebinden yarım gram uyuşturucu madde çıkan Mohammad Alarbi’nin tutukluluk süresi uzatıldı...

09 Aralık 2017 Cumartesi 14:31
Alarbi 3 gün daha tutuklu kalacak
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Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre; Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekiplerinin alkol kontrolü sırasında durduğu ve üzerinden uyuşturucu madde çıkan kiralık aracın şoförü Mohammad Alarbi aleyhindeki tutukluluk süresi dün doldu. Aleyhinde “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile ilgili soruşturma yürütülen Alarbi dün ek tutukluluk talebi ile yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

Aleyhindeki soruşturmanın devam etmesi nedeni ile zanlı Alarbi mahkeme emri ile 3 gün daha poliste tutuklu kalacak.

1 GRAMI 100 TL’YE SATIN ALDI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hasan Derman mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Mohammad Alarbi’nin 7 Aralık tarihinde yönetimindeki kiralık araçla Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri tarafından alkol kontrolü için durdurulduğu sırada şüphelihareketlerinden dolayı üzerinin arandığını söyledi. Zanlının üzerinde yapılan aramada ceketinin cebinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten Derman, zanlının tutuklandığını söyledi. Derman, zanlının sorgusu sırasında söz konusu maddeyi 6 Aralık tarihinde adını bilmediği bir kişiden 100 TL karşılığında 1 gram olarak satın aldığını beyan ettiğini açıkladı. Yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Derman, zanlının 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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