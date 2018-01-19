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Alarmları söküp kıyafetleri çantasında çıkardı

Lefkoşa'da faaliyet gösteren mağazalar ”Terranova” ve ”Collezione"da hırsızlık yapıldığı açıklandı. 

19 Ocak 2018 Cuma 13:53
Alarmları söküp kıyafetleri çantasında çıkardı
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Lefkoşa'da faaliyet gösteren mağazalar ”Terranova” ve ”Collezione"da hırsızlık yapıldığı açıklandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde, Lefkoşa- Dereboyu’nda faaliyet gösteren ”Terranova” ve ” Collezione” isimli işyerinde hırsızlık vakası yaşandığı bildirildi.

Dün 14:00-14.30 saatleri arasında yaşanan olaylarda, Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Terranova” isimli işyerine müşteri olarak giden S.T.(E-34), söz konusu iş yerinden bir adet kot pantolon, bir adet kazak, bir adet ceket, bir adet eşofman, “Collezione” isimli iş yerinden ise bir adet ceket üzerinde bulunan alarmları söküp sırt çantasına koyup ödeme yapmadan dışarıya çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayda adı geçen 34 yaşındaki S.T. tutuklanarak soruşturmaya alındı. Polisin olayhla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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