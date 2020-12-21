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Alasya İlkokulu ilaçlanıyor

İki vaka çıkan Alasya İlkokulu bugün ilaçlandı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 16:42
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Alasya İlkokulu ilaçlanıyor

Gazimağusa Alasya İlkokulu’nda okuyan iki öğrencinin PCR testinin pozitif çıktıktan sonra gerekli tedbirler alınarak 3. ve 4. sınıflar bugün okula gitmediler. Öğrenciler ve öğretmenler ve de branş öğretmenleri tedbir amaçlı izole altında.

Alasya İlkokulu ilaçlanıyor, her yer dezenfekte ediliyor. Tedbir amaçlı tüm okula PCR testi yapıldı.

Alasya İlkokulu'ndan yapılan açıklamada, tedbir amaçlı okulun kapalı olacağı bildirildi.

Alasya İlkokulu’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Değerli velilerimiz,

Ekor ve Önder'de çıkan pozitif vakalara bağlı olarak, Milli Eğitim Bakanlığının da izniyle bu iş yerlerinde çalışan yakınları olanlar veya bu kişilerle temaslı olan velilerimiz ya da öğrencilerimiz varsa, bu hafta tedbir amaçlı olarak okula gelmeyeceklerdir. Herkesin bu dönemde anlayışlı ve dürüst davranacağından şüphemiz yoktur. Herkese teşekkür ederiz.” İfade edildi.

(MHA)

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