Alasya İlkokulu’nda 2 öğrenci pozitif

Koronavirüs okullarda görülmeye devam ediyor...

Gazimağusa’da bulunan Alasya İlkokulu’ndaki iki öğrencinin Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Birçok temaslının bulunduğu öğrenilen okula bugün sabah saatlerinde varan veliler, durumu okulda öğrendiklerini bildirdi.

ALASYA İLKOKULU: "TEDBİR AMAÇLI BU HAFTA OKUL KAPALI"

Alasya İlkokulu İdaresi'nden yapılan açıklamada, tedbir amaçlı okulun kapalı olacağı bildirildi.

Alasya İlkokulu’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Değerli velilerimiz,

Ekor ve Önder'de çıkan pozitif vakalara bağlı olarak, Milli Eğitim Bakanlığının da izniyle bu iş yerlerinde çalışan yakınları olanlar veya bu kişilerle temaslı olan velilerimiz ya da öğrencilerimiz varsa, bu hafta tedbir amaçlı olarak okula gelmeyeceklerdir. Herkesin bu dönemde anlayışlı ve dürüst davranacağından şüphemiz yoktur.

Herkese teşekkür ederiz.”

OKUL "ÖĞRENCİLERE TEST YAPILACAK" DEDİ; OKULDA ÖĞRENCİ YOK

Öte yandan bilgilendirmek amaçlı velilere gönderilen mesajlarda bütün öğrencilere test yapılacağı aktarılırken, okulda öğrenci olmaması nedeniyle testlerin nasıl yapılacağı ise merak konusu...

KAYNAK : KIBRIS POSTASI