“Alasya Vakıf Anaokulu’nda öğrenciler zor durumda”

Bir velinin iddiasına göre, Gazimağusa Alasya Vakıf Anaokulu’nda eğitim gören öğrenciler zor şartlar altında ders işliyor.

Okulda çocuğu bulunan bir velinin haber merkezimize ulaştırdığı fotoğraflarda, öğrencilerin kullanmak zorunda olduğu yolda neredeyse dize kadar su birikintisi olduğu görülüyor.

Velinin isyan ettiği yazısı şu şekilde

“Burası Gazimağusa Alasya Vakıf Anaokulu.

Eylül ayından beridir bu çocuklar her yağmur yağdığında Malesef sınıflarında ders yapamıyorlar.

Çocuklar hep hasta.

Bu çocuklar 5 yaşında 5!!!

Anaokuldaki şu rezalete bakar mısınız?

KAÇ DEFA GAZİMAGUSA BELEDIYESiNE GIDECEGİZ? KAÇ DEFA OKUL MÜDÜRÜ SAĞA SOLA YAZI GÖNDERECEK? KAÇ DEFA ÇOCUKLAR OKULDAN GERİ KALACAK?

Malesef ki yağmurlar yağdıgı zaman sınıf ögretmenleri cocukları içerideki sınıflara aktarmak zorunda kalıyor Sorarım size daha 5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR BİR SINIFIN IÇERSİNDE 50 KIŞI NASIL EGİTİM ALIR? O ÖĞRETMENLERE DE GÜNAH DEĞİL Mİ?

Sizlerin suçunu bizler mi çekeceğiz? yeter artık!

Yetkililer ilgilensin elimden geleni ardıma koymayacağim artık,

Belediye ye gitmekten söylemekten bıktım artık!!!!”