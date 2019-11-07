Alayköy'de 10 köpeği zehirlediler!

Alayköy'de 10 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü bildirildi. Altın Patiler Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, evlerin bahçelerindeki sahipli köpeklerin de zehirlenerek öldürüldüğü belirtildi. Çevredeki vatandaşların dikkatli olması çağrısı yapıldı