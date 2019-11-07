Alayköy'de 10 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü bildirildi. Altın Patiler Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, evlerin bahçelerindeki sahipli köpeklerin de zehirlenerek öldürüldüğü belirtildi. Çevredeki vatandaşların dikkatli olması çağrısı yapıldı
Alayköy'de 10 köpeği zehirlediler!
07 Kasım 2019 Perşembe 13:24
HİÇ KİMSE YAŞATTIĞINI YAŞAMADAN ÖLMEYECEK
Allah belalarini versin .Bu resmen cinayet,katillik ,vahsiliktir. Bunlari yapan veya yapanlar yakalanip en agir bir sekilde cezalandirilmalidir. O zehirlemis oldugunuz ,hayvanlarin bir cani yok mu? .Sizler nasil bir barbarsiniz.