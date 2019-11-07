Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Alayköy'de 10 köpeği zehirlediler!

07 Kasım 2019 Perşembe 13:24
Alayköy'de 10 köpeği zehirlediler!

 Alayköy'de 10 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü bildirildi. Altın Patiler Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, evlerin bahçelerindeki sahipli köpeklerin de zehirlenerek öldürüldüğü belirtildi. Çevredeki vatandaşların dikkatli olması çağrısı yapıldı

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
BIKKIN 2019-11-07 13:41:06

HİÇ KİMSE YAŞATTIĞINI YAŞAMADAN ÖLMEYECEK

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatanperver 2019-11-07 14:31:47

Allah belalarini versin .Bu resmen cinayet,katillik ,vahsiliktir. Bunlari yapan veya yapanlar yakalanip en agir bir sekilde cezalandirilmalidir. O zehirlemis oldugunuz ,hayvanlarin bir cani yok mu? .Sizler nasil bir barbarsiniz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
SÜTEK’te elektronik irsaliye sistemi devreye girdi
SÜTEK’te elektronik irsaliye sistemi devreye girdi
Özersay'dan Yavuz Çıkarma Plajı Açıklaması
Özersay'dan Yavuz Çıkarma Plajı Açıklaması
Uyuşturucu zanlısı tutuklu kalacak!
Uyuşturucu zanlısı tutuklu kalacak!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim