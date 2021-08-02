Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp
Uyuşturucudan tutuklandı
Uyuşturucudan tutuklandı
Mahkeme kararını açıkladı; Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Sarhoş kafayla ortalığı ateşe verdiler
Sarhoş kafayla ortalığı ateşe verdiler

Alayköy'de çöplük yine yanıyor

Yıllardır zaman zaman yanarak kötü kokuların yayılmasına ve zehirli dumanın vatandaşlar tarafından solunmasına neden olan Alayköy çöplüğü yine yanıyor.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:45
0 Okunma
Alayköy'de çöplük yine yanıyor

Yıllardır zaman zaman yanarak kötü kokuların yayılmasına ve zehirli dumanın vatandaşlar tarafından solunmasına neden olan Alayköy çöplüğü yine yanıyor.

Yaklaşık bir saat önce yanmaya başlayan çöplük alandan yine zehirli dumanlar yükseldi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü ve soğutma çalışmaları sürüyor. Söz konusu çöplüğün zaman zaman yanmasına tepki gösteren bölge halkı ise yaşanan bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını talep ediyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı
Saner, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı
80'i yerel 94 pozitif vakaya rastlandı
80'i yerel 94 pozitif vakaya rastlandı
Tatar: İstikrar açısından da iki devletli çözüm zorunlu
Tatar: İstikrar açısından da iki devletli çözüm zorunlu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim