Alayköy'de çöplük yine yanıyor

Yıllardır zaman zaman yanarak kötü kokuların yayılmasına ve zehirli dumanın vatandaşlar tarafından solunmasına neden olan Alayköy çöplüğü yine yanıyor.

Yaklaşık bir saat önce yanmaya başlayan çöplük alandan yine zehirli dumanlar yükseldi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü ve soğutma çalışmaları sürüyor. Söz konusu çöplüğün zaman zaman yanmasına tepki gösteren bölge halkı ise yaşanan bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını talep ediyor.