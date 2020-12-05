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Alayköy kavşağında kaza

Alayköy kavşağında iki aracın karıştığı kaza yürekleri ağızlara getirdi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:18
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Alayköy kavşağında kaza

Alayköy kavşağında meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü.

Beyaz renkli BMW marka aracın sürücüsü dikkatsizlik sonucunda önünde seyreden beyaz renkli Toyota Vitz marka araca çarptı.

Alayköy çemberi ile ağıllar çemberi arasındaki yolda meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle Vitz araç yola paralel bir şekilde dururken, BMW marka araç ise yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi. 

Kaza sonrasında araçtakilerin sağlık durumunu merak eden aynı yolu kullanan bazı araç sahipleri durup ambulansı çağırdı.

KAYNAK : SES KIBRIS

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