Alayköy Organize Sanayi Bölgesi lağım sularına teslim

Kıbrıs Postası'ndan Şüküfe Hansel'in haberine göre,Bölgede, geçmişte yazılı ve görsel basında yer alan özellikle atölye yanlarında, boş arazilerde, yol kenarlarında biriken çöp yığınlarına yaklaşık olarak dokuz ay kadar önce de lağım suları şikayeti eklendi.

Kıbrıs Postası muhabirleri insan sağlığını ciddi şekilde etkileyebilecek bu sorunu yerinde inceledi ve görüntüledi.

Çevreyi ve insan sağlığını tehdit edecek türden atıkların bulunduğu Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde çöp ve bazı sanayi atıklarına bir yenisi daha eklendi.

Bölgede bulunan kanalizasyon kapaklarından dışarıya taşan ve orada çalışan vatandaşları sağlık açısından büyük risk altında tutan bu soruna birçok iş yeri sahibi ve çalışan isyan etti.

İş yeri sahipleri ve bölgede çalışanlar, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nin sorunlarını birçok yetkiliye anlattıklarını ve hatta bazılarının bölgeyi yerinde incelediğini kaydetti.

Ancak hiçbir yetkilinin sorunlara çözüm getiremediğini ve pislik içerisinde yüzmeye devam ettiklerini ifade eden vatandaşlar bu sorunun artan döviz kurlarına bağlanılamayacağını da belirtti.

İş yeri sahibi ve ekmek parası için sanayi bölgesinde bulunan işçiler haricinde yakın alanlarda yaşam süren vatandaşlar da bölgeden şikayetçi.

Yayılan pis kokular komşu arazilerden de oldukça hissedilir durumda. Buradan beslenen haşere ve sineklerin sağlıklarına ciddi tehdit oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar bu durumun derhal çözülmesi gerektiğini söyledi.

Yetkililere Kıbrıs Postası aracılığıyla bölgeye yardım için çağrıda bulundu.