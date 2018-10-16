Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98732
ALTIN
228.809
DOLAR
5.7882
STERLİN
7.6246
EURO
6.6992
Beyni genç tutmak için soğan tüketin
Beyni genç tutmak için soğan...
Stres kansere yol açar mı?
Stres kansere yol açar mı?
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Messenger’a hayat kurtaran özellik!
Messenger’a hayat kurtaran özellik!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
banner40

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi lağım sularına teslim

16 Ekim 2018 Salı 09:40
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi lağım sularına teslim

Kıbrıs Postası'ndan Şüküfe Hansel'in haberine göre,Bölgede, geçmişte yazılı ve görsel basında yer alan özellikle atölye yanlarında, boş arazilerde,  yol kenarlarında biriken çöp yığınlarına yaklaşık olarak dokuz ay kadar önce de lağım suları şikayeti eklendi.

Kıbrıs Postası muhabirleri insan sağlığını ciddi şekilde etkileyebilecek bu sorunu yerinde inceledi ve görüntüledi.

Çevreyi ve insan sağlığını tehdit edecek türden atıkların bulunduğu Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde çöp ve bazı sanayi atıklarına bir yenisi daha eklendi.

Bölgede bulunan kanalizasyon kapaklarından dışarıya taşan ve orada çalışan vatandaşları sağlık açısından büyük risk altında tutan bu soruna birçok iş yeri sahibi ve çalışan isyan etti.

İş yeri sahipleri ve bölgede çalışanlar, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nin sorunlarını birçok yetkiliye anlattıklarını ve hatta bazılarının bölgeyi yerinde incelediğini kaydetti.

Ancak hiçbir yetkilinin sorunlara çözüm getiremediğini ve pislik içerisinde yüzmeye devam ettiklerini ifade eden vatandaşlar bu sorunun artan döviz kurlarına bağlanılamayacağını da belirtti.

İş yeri sahibi ve ekmek parası için  sanayi bölgesinde bulunan işçiler haricinde yakın alanlarda yaşam süren vatandaşlar da bölgeden şikayetçi. 

Yayılan pis kokular komşu arazilerden de oldukça hissedilir durumda. Buradan beslenen haşere ve sineklerin sağlıklarına ciddi tehdit oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar bu durumun derhal çözülmesi gerektiğini söyledi.

Yetkililere Kıbrıs Postası aracılığıyla bölgeye yardım için çağrıda bulundu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
AlayköyHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LTB'den 70 iş yerine denetim
LTB'den 70 iş yerine denetim
Tiyatro Günleri, ‘Mila’nın Altın Elmaları’ isimli çocuk oyunuyla başladı
Tiyatro Günleri, ‘Mila’nın Altın Elmaları’ isimli çocuk oyunuyla başladı
Hacivat Karagöz oyunu okullarda gösterilere başladı
Hacivat Karagöz oyunu okullarda gösterilere başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim