Alayköy Sanayi Bölgesinde yangın

Polisten yangınla ilgili yapılan açıklama şu şekidle:

25.12.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Eyo Çelik Kapı Ltd. isimli iş yeri içerisinde, muhtemelen faal durumdaki toz boya fırın makinesinde oluşan gaz kaçağı nedeniyle bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, toz boya fırın makinesi ile makine içerisinde bulunan boş çelik para kasası, elektrik kabloları ve havalandırma pencereleri yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.