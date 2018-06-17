Alayköy sanayisi SOS veriyor

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde çevre kirliliğinin önüne bir türlü geçilemiyor.

Bölgede, özellikle atölye yanlarında, boş arazilerde ve yol kenarlarında dağ gibi çöp yığınları bulunuyor.

Bu çöplerin içerisinde sanayi atıklarının yanı sıra evsel atıklar ve molozlar da var.

Çevre ve insan sağlığını tehdit edecek türden atıkların uluorta bulunduğu Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde cam parçaları, naylon ve lastikler ile benzeri atıklar ise yangın tehdidi oluşturuyor.

Lağım suları yüzeyde

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kanalizasyon altyapısı da eksik. Sanayi bölgesinin giriş ve çıkış noktasında lağım suları, asfaltı yıkıyor.

Lağım sularının yüzeyde olması sebebi ile yayılan kötü koku, bölgede adeta nefes aldırmazken sivrisinek, fare ve haşerelerin popülasyonunu da arttırıyor.

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden kanalizasyon uzun süredir çözümsüz bekliyor.

Esnaf sağlığından endişe ediyor

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan çevre kirliliği ve kanalizasyon sorunu bölge esnafını oldukça rahatsız ediyor. Kirlilikten şikayet eden sanayi esnafı, etrafa atılan çöpler ve kanalizasyon sorunu nedeni ile sağlığından endişe duyuyor.

Bölgedeki kanalizasyon sorunundan usanan Alayköy Organize Sanayi Bölgesi esnafı, yetkililere “Bu sorunu artık çözün” çağrısı yaparken vatandaşlara “Çevreyi temiz tutalım” çağrısı yaptı.

Sanayi esnafı ne dedi?

Basri Can: Sağlığımız tehdit altında

“Sanayide lağım sularının asfalta taşması ciddi sorun. Lağım sularından yayılan kötü koku nedeni ile adeta nefes alamıyoruz. Özellikle havanın sıcak olduğu günler koku artıyor. Kanalizasyon problemi bölgede sivrisinek ve farelerin de artmasına neden oldu. Birçok defa yetkililerle görüştük ve sorunu aktardık. Fakat herhangi bir adım atılmadı. Bölgedeki bir diğer sorun ise etrafa savrulan, sokak ortasında dağ gibi biriken çöpler. Belediye konteynırlarını düzenli olarak boşaltıyor ancak sanayi atıklarının temizliği istenilen düzeyde değil. Sanayi bölgesinde yaşan çevre sorunları sağlığımızı tehdit ediyor.”

Hüseyin Kral: Kokudan durulmuyor

“Lağım sularının asfalt yüzeyinde olması hem çevre hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Lağım sularının açıkta olması nedeni ile özellikle havanın sıcak olduğu günler etrafa çok kötü bir koku yayılıyor. O zamanlarda sokakta durmak imkansız hale gelirken işyerlerimizde de kapı pencere kapatıyoruz. Kanalizasyon sorunu yetmezmiş gibi bazı işletmeler de atık sularını bulduğu yere boşaltıyor. Sanayideki çöp sorunu ise bitmek tükenmek bilmiyor. Belediye haftanın 2 günü çöp konteynırlarını boşaltıyor ancak temizlik uzun süre korunmuyor.”

İsmail Çakır: Kanalizasyon eksikliği ciddi sorun

“Bölgedeki kanalizasyon eksikliği nedeni ile lağım suları asfalta taşıyor. Lağım sularının yaydığı kötü koku ciddi rahatsızlık veriyor. Lağım suyunun açıkta olması sebebi ile bölgede sivrisinek popülasyonu da arttı. Bazı işletmeler de çöplerini boş alanlara atıyor, çevre hunharca kirletiliyor. Belediye de sadece çöp konteynırlarını boşaltıyor, sanayi atıkları uluorta duruyor.”

Çiler Perçinci: Heryer lağım suyu ve çöp

“Lağım kokusu ve sivrisineklerden şikayetçiyiz. Lağım suları asfalta taşıyor. Sorunun çözülmesi için kanalizasyonun ya Gönyeli ya da Alayköy kanalizasyon hattına bağlanması gerekmektedir. Lağım sorunu yetmezmiş gibi her yer çöp içerisinde. Belediye rutin olarak konteynırları boşaltıyor ancak sokaklarda dağ gibi biriken çöpler alınmıyor. Zaten bölgede yeterince konteynır da yok. İş yerimizi açarken çöp konteynırı parası ödedik ama belediye sadece bir çöp bidonu getirdi. Nedenini sorduk, ellerinde konteynır kalmadığı cevabını aldık.”

Vural Tabak: Sağlığımızdan endişe ediyoruz

“Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde belediyecilik hizmeti arzu edilen düzeyde değil. Yıllarca Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi, çevre sorunları işle dilden düşmedi, ancak bugün Alayköy Organize Sanayi Bölgesi çok daha kötü durumda. 4 yıldır ne kanalizasyon sorunu ne de çöp sorunu çözümlenmedi. Sağlımızdan endişe ediyoruz. Çöpler yangın tehdidi de oluşturuyor.”