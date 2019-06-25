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Alayköy Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi

CTP Kadın Örgütü ve CTP Alayköy Ocak Örgütü kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı farkındalık yaratmak için Alayköy Belediyesi, Alayköy Kültür ve Sanat Derneği, Alayköy Folklor Derneği ve Alayköy Spor Kulübü’nün destekleri ile Alayköy Uçurtma Şenliği gerçekleştirdi.

25 Haziran 2019 Salı 16:21
Alayköy Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi

Etkinlikte konuşan CTP Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, şiddetin bütün dünyada, insan yaşamının her alanında evde, işte, okulda, sokakta görülebilen bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, bütün coğrafyalarda görülebilse de eşitsizlik durumu olan, antidemokratik, sosyal politikaları zayıf olan ülkelerde çok daha yaygın olduğunu vurguladı.

CTP’den verilen bilgiye göre, İncirli, kadın cinayetlerini önleme noktasında devletin yetersizliğinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Şiddet oluşmadan ve oluştuktan sonra devletin yapması gerekenler olduğunu vurgulayan Usar, güçlü sosyal politikalar ve yasal düzenlemelerle kadınlar ve çocukların şiddetten korunabileceğini, güvenli, şiddetten arınmış bir sosyal yaşamınsa kendiliğinden oluşmayacağının altını çizdi.

Usar, “Kadınlar ve çocuklar için biz varız; Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza ve engellilerimize şiddet ve korkudan arınmış bir yaşam borcumuz var. Haydi çocuklar, uçurtmalarınızı uçurun, özgürlüğe, barışa, sevgiye…” şeklinde konuştu.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Alayköy
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