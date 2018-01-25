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Alayköy ve Girne’de uyuşturucu

Polis, Alayköy ve Girne’de iki evde yaptığı aramada uyuşturucu buldu, yaşları 19 ile 25 arasında değişen 4 kişiyi tutukladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:58
Alayköy ve Girne’de uyuşturucu
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, polis, dün akşamüzeri Alayköy’de A.A.’nın (E-25) evinde arama yaptı. Evde, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 100 miligram ağırlığında madde bulundu. A.A. tutukladı.

Girne’de, E.V.I.’nin (E-22) evinde yapılan aramadaysa sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gram ağırlığında madde bulundu. E.V.I. ve meseleyle bağlantısı bulunan J.O.F. (E-19) ve I.N.A. (E-20) tutuklandı. I.N.A’nın evindeki aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 25 gram ağırlığında madde bulundu.
 

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