Alayköy yolunda araç içerisinde erkek cesedi bulundu!

Alayköy yolunda bir araç içerisinde erkek cesedi bulundu.
Araç içerisinde bulunan cesedin, Hakan Meriç olduğu öğrenildi.
1972 doğumlu olduğu öğrenilen şahsın kalp krizi sonucu trafik kazası geçirdiği düşünülüyor.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Polis Basın Subaylığı'ndan olaya ilişkin verilen bilgiler ise şöyle:
"Bugün tarihinde saat 19.00 sıralarında Güzelyurt Lefkoşa Anayolu üzerinde yönetimindeki FJ 611 plakalı salon araç ile seyreden 48 yaşındaki Hakan Meriç, yolun solunda bulunan Hanedan gece kulübü önlerine geldiğinde yolun solundan çıkarak, DSİ'ye ait deponun havalandırma borusuna çarpıp, bir müddet gittikten sonra yüzü doğu istikametine bakar şekilde durdu. Kaza sonucu araç sürücüsü kaza mahallinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor."