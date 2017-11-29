Bu sabah saatlerinde Alayköy yolunda yaşanan garip olay sürücüleri hayrete düşürdü. Yolun ortasında duran koltuğu gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu kadar da olmaz dedirten olay sosyal medyada gündem oldu.
Alayköy yolunda bir garip olay
Alayköy yolunda yaşanan garip olay sürücüleri hayrete düşürdü.
29 Kasım 2017 Çarşamba 14:59
Şaşılacak birşey yok ambalajlı olduğuna göre bir araçtan düşmüş
bunu tasıyan surucu demek kı onlemını tam almadı bu nasıl sofer veya boylelerıne nasıl ıs verılır