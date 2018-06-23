Alayköy’de karar net

Alayköy Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Hulusi Manisoy, Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte dün akşam CTP Alayköy Ocak Örgütü’nde proje tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinliğe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bakanlar, milletvekilleri, Gençlik Örgütü yöneticileri ve çok sayıda Alayköy ve Yılmazköylü katıldı. Etkinlikte konuşan Başbakan Tufan Erhürman, Alayköy’de 12 yıldan beridir sürdürülen kaliteli belediye hizmetlerinin önümüzdeki 4 yılda da sürdürülebilmesi açısından Hulusi Manisoy’un yeniden seçilmesi gerektiğini belirtti ve Alayköy halkına bu konuda inandığını söyledi. Erhürman’ın ardından kürsüye çıkan Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy da, belediyeyi borç batağı içerisinde devraldıklarını ancak 12 yıllık süreçte Alayköy’ün Avrupa standartlarında belediyecilik anlayışıyla yeniden yükselişe geçtiğini söyledi. Etkinliğe katılan yurttaşlar da kaliteli hizmet alabilmek için kararlarının yeniden Manisoy olacağını, istikrarın süreceğini dile getirdi. Konuşmaların ardından katılımcılara müzik dinletisi sunuldu ve ikramlarda bulunuldu.