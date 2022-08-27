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Alayköy’de korkutan kaza!

27 Ağustos 2022 Cumartesi 18:38
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Alayköy’de korkutan kaza!


Saat 17.15 sıralarında, Alayköy’de Kemal Deniz Caddesi üzerinde, Hasan Kötüce (E-17), yönetimindeki GC 968 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak bir ikametgahın bahçe duvarına ardından da banket içerisinde park halinde bulunan SS 062 plakalı araca  çarpmıştır.  Kaza  sonrası araçta sıkışan araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Kötüce (E-14) itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılmıştır.  Kazada yaralanan araç sürücüsü Hasan Kötüce ve yolcu Mehmet Kötüce kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
AlayköyKazaTrafik Kazası
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