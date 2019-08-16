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Alayköy’de polise darp!

16 Ağustos 2019 Cuma 16:22
Alayköy’de polise darp!

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Abdullah Gül, olayla ilgili bulguları aktardı. Gül,  huzurda bulunan zanlının 14.08.2019 tarihinde Alayköy'de meydana gelen Kasti Hasar, Polisi Darp, Uygunsuz Tavır Hareket, Sarhoşluk ve Rahatsızlık suçları ile ilgili olarak methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 14.08.2019 tarihinde saat 01.45 raddelerinde umumi bir yer olan Alayköy Polis Karakolu’na 217 promil alkollü içki tesiri altında gelerek, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle, Rahatsızlık yapıp görevli polis memuruna sol orta parmağını gösterip uygunsuz tavır harekette bulunduktan sonra görevli polis memurunun kendisine, “Seni eve mi götürelim yoksa ambulans mı çağırayım?” demesi üzerine zanlı elinde bulundurduğu çakmağı görevli polis memuruna vurabilecek bir mesafeden fırlatarak darp ettikten sonra görevli Polis memurunun içeriye girip kapıyı kapattığını anlattı. Polis, zanlının kapının kapanması üzerine eline aldığı 34x23 cm çapındaki beton parçasını karakolun 102x58 cm ebatindaki karakol giriş kapı camını kasten ve kanunsuz olarak kırmak suretiyle tahmini 500 TL kasti kasara uğrattığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, akabinde kırık çakmak, beton parçası ve kırılan camdan bir parçanın emare olarak zapt edildiğini kaydetti. Polis, zanlının aleyhine yapılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 40’ar bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz kalmasına emir verdi.

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