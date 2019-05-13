Albayrak'tan Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk’te katıldığı bir programda Doğu Akdeniz’deki sondaj gerilimine değindi.

Albayrak, sürecin kendisinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Bölge coğrafyamıza baktığımızda ülkelerin neredeyse tamamı son dönemde artan bir keşif sürecine girmiş. Türkiye farklı bir yol izleyerek bu sürece girmeli. Kendi gemimiz, mühendisimiz, uzmanlarımız, insanımızla etkin bir ekip oluşturarak kendi kara sularımızda kendimiz kazma süreci başlattık.

Akdeniz de kimsenin babasının gölü değil. Bizim kara sularımız var. KKTC’nin kendi kara suları var, orada bir devlet var. Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs’ın ortaya koyduğu güçlü bir irade var. Kendi kara sularımız, sonuna kadar bu mücadeleyi vermemiz lazım. Fatih gemimiz devreye girdi, bugünlerde Yavuz gemimiz de devreye girecek.

Albayrak, bölgede Türkiye’nin dostluğunu kazanmanın önemine de işaret ederek, “Doğu Akdeniz, Türkiye için çok önemli. Bize dikte ettirileni kabul edemeyiz” ifadelerini de kullandı.

(BRT/CNNTURK)