Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Aldağ: “Lütfen iyi gittiğimiz bu pandemideki savaşımıza çomak sokmayın!”

Kovid-19 Mücadele'de aktif yer alan Uzm. Dr. Yağmur Aldağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, hükümete seslerini duyması için çağrı yaptı.

14 Nisan 2020 Salı 12:43
2463 Okunma
Aldağ: “Lütfen iyi gittiğimiz bu pandemideki savaşımıza çomak sokmayın!”

Kovid-19 Mücadele’de aktif yer alan Uzm. Dr. Yağmur Aldağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, hükümete seslerini duyması için çağrı yaptı.

Uzm. Dr. Aldağ, hükümetle gerçekleştirilen toplantılarda, yapılan önerilerin dikkate alındığı düşüncesinde olduğunu, ancak aslında kimsenin önerilere kulak vermediğinin ortada olduğunu ifade ederek, açmayı planladıkları daireler ve işyerlerinin ay sonuna kadar kapalı kalması talebinde bulundu.

Yapılan paylaşımı şu şekildedir:

“Aslında buradan bu tarz yazılar yazmak sitemlerde bulunmak ne kadar doğru, ne kadar etkili bilmiyorum ama belki bu şekilde bir nebze de olsa sesimi duyabilirsiniz!

Benim de oy verdiğim ve desteklediğim hükümet yetkililerimize ÇAĞRIMDIR!

Bugüne kadar hiçbir şey istemedim, hiçbir ricada ve talepte bulunmadım!

Bir taraftan hastalarımızı tedavi etmeye çalışırken bir taraftan da sizler çağırdınız, geldik. Toplantı(lar)yaptık, önerilerimizi söyledik, ciddiye alındığımızı zannederek ayrıldık hep yanınızdan; Umutla döndük, motivasyonla döndük hep hastalarımızın yanına.

Meğer kazın ayağı öyle değilmiş. Meğer bizler etkisiz elemanlarmışız!

Çok şey var yazmak ve söylemek istediğim aslında; ama kendime ve size hala daha saygım var.

Son kalan saygı kırıntılarının hatırına; Sizden daha önce hiç istemediğim ricayı şimdi alenen istiyorum!

Hatta siz ona TORPİL de diyebilirsiniz ! Lütfen, açmayı planladığınız daire ve işyerlerini en azından bu ay sonuna kadar açmayın!

Lütfen size sunduğumuz önerileri ciddiye alın! Lütfen iyi gittiğimiz bu pandemideki savaşımıza çomak sokmayın!

Lütfen, olası bir pik artışına hazır olabilmemiz için bize zaman verin!

Lütfen Halkımızı SAĞLIKLI kılmamıza engel olmayın!

LÜTFEN… Saygılarımla Dr Yağmur Aldağ”

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hüseyin Becer 2020-04-14 13:56:59

Sağlık Bakanlığı sınıfta kalmıştır. Bu sürede bu küçük ülkede herşey rayına oturabilirdi. KKTC fakir ve kasıtlı bir ülkedir. Ekonomisi belli. Hastalık ya çıkarsa diye daha ne kadar evde hapis olacaktır. İspanyada inşaat sektörü işbaşı yapmıştır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mağusali 2020-04-14 13:19:54

Türkiye ile aynı sorun... Kasada para yok mecburen insanları salacaklar ki işletmelere çalışanlara para verilmek zorunda kalınmasın... Doğru para yok, fakat sağlık hepsinden önce gelir.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Hüseyin Becer 2020-04-14 13:39:43

Herkesi evde tutup yakın temas önlenmesini istiyorsunuz. Korunma sadece bu değildir. Piyasada maske yoktur. Sokak insan dolu. Hepsi de maskesiz. Evde tutulmamızın nedeni de bu olduğunu biliyoruz. Varsın ekonomi çöksün.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin Becer 2020-04-14 13:43:03

Dün uzaktan uzağa bir inşaat sektörü direktörü ile konuştum. Bugün işe başlayabilirsiniz deşeler bile başlıyamayız. Personelime verecek maskeyi nereden bulayım? Personelimi niçin riske atayım demiştir. Patron haklı.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin Becer 2020-04-14 13:49:42

İnsanlar evlerinde çamaşır kesip maske dikiyorlar. O maske değildir. O sadece ve sadece peçe olur. Eğer korusaydı İran kadınları hasta olmazdı.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
tuz 2020-04-14 14:26:16

Tuzu kuru olanlar güzel çümleler kuruyorlar kıliniği olan dr nevergi ödüyor devlet buradan çok vergi kayıp ları var.bunların yola konması lazım verginin tabana yayılması lazım

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kanlı’dan Pehlivan’a hodri meydan!
Kanlı’dan Pehlivan’a hodri meydan!
UBP’de kılıçlar çekildi! ‘Seçim ertelendi ama çekler piyasaya sürüldü’
UBP’de kılıçlar çekildi! ‘Seçim ertelendi ama çekler piyasaya sürüldü’
İhtiyat Sandığı “Whatsapp Mesaj Hattı” devrede
İhtiyat Sandığı “Whatsapp Mesaj Hattı” devrede
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim