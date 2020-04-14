Aldağ: “Lütfen iyi gittiğimiz bu pandemideki savaşımıza çomak sokmayın!”

Kovid-19 Mücadele’de aktif yer alan Uzm. Dr. Yağmur Aldağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, hükümete seslerini duyması için çağrı yaptı.
Uzm. Dr. Aldağ, hükümetle gerçekleştirilen toplantılarda, yapılan önerilerin dikkate alındığı düşüncesinde olduğunu, ancak aslında kimsenin önerilere kulak vermediğinin ortada olduğunu ifade ederek, açmayı planladıkları daireler ve işyerlerinin ay sonuna kadar kapalı kalması talebinde bulundu.
Yapılan paylaşımı şu şekildedir:
“Aslında buradan bu tarz yazılar yazmak sitemlerde bulunmak ne kadar doğru, ne kadar etkili bilmiyorum ama belki bu şekilde bir nebze de olsa sesimi duyabilirsiniz!
Benim de oy verdiğim ve desteklediğim hükümet yetkililerimize ÇAĞRIMDIR!
Bugüne kadar hiçbir şey istemedim, hiçbir ricada ve talepte bulunmadım!
Bir taraftan hastalarımızı tedavi etmeye çalışırken bir taraftan da sizler çağırdınız, geldik. Toplantı(lar)yaptık, önerilerimizi söyledik, ciddiye alındığımızı zannederek ayrıldık hep yanınızdan; Umutla döndük, motivasyonla döndük hep hastalarımızın yanına.
Meğer kazın ayağı öyle değilmiş. Meğer bizler etkisiz elemanlarmışız!
Çok şey var yazmak ve söylemek istediğim aslında; ama kendime ve size hala daha saygım var.
Son kalan saygı kırıntılarının hatırına; Sizden daha önce hiç istemediğim ricayı şimdi alenen istiyorum!
Hatta siz ona TORPİL de diyebilirsiniz ! Lütfen, açmayı planladığınız daire ve işyerlerini en azından bu ay sonuna kadar açmayın!
Lütfen size sunduğumuz önerileri ciddiye alın! Lütfen iyi gittiğimiz bu pandemideki savaşımıza çomak sokmayın!
Lütfen, olası bir pik artışına hazır olabilmemiz için bize zaman verin!
Lütfen Halkımızı SAĞLIKLI kılmamıza engel olmayın!
LÜTFEN… Saygılarımla Dr Yağmur Aldağ”
Sağlık Bakanlığı sınıfta kalmıştır. Bu sürede bu küçük ülkede herşey rayına oturabilirdi. KKTC fakir ve kasıtlı bir ülkedir. Ekonomisi belli. Hastalık ya çıkarsa diye daha ne kadar evde hapis olacaktır. İspanyada inşaat sektörü işbaşı yapmıştır.
Türkiye ile aynı sorun... Kasada para yok mecburen insanları salacaklar ki işletmelere çalışanlara para verilmek zorunda kalınmasın... Doğru para yok, fakat sağlık hepsinden önce gelir.
Herkesi evde tutup yakın temas önlenmesini istiyorsunuz. Korunma sadece bu değildir. Piyasada maske yoktur. Sokak insan dolu. Hepsi de maskesiz. Evde tutulmamızın nedeni de bu olduğunu biliyoruz. Varsın ekonomi çöksün.
Dün uzaktan uzağa bir inşaat sektörü direktörü ile konuştum. Bugün işe başlayabilirsiniz deşeler bile başlıyamayız. Personelime verecek maskeyi nereden bulayım? Personelimi niçin riske atayım demiştir. Patron haklı.
İnsanlar evlerinde çamaşır kesip maske dikiyorlar. O maske değildir. O sadece ve sadece peçe olur. Eğer korusaydı İran kadınları hasta olmazdı.
Tuzu kuru olanlar güzel çümleler kuruyorlar kıliniği olan dr nevergi ödüyor devlet buradan çok vergi kayıp ları var.bunların yola konması lazım verginin tabana yayılması lazım