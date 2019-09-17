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ALES başvuruları başladı

2019-ALES/3 başvuruları 17-25 Eylül tarihlerinde alınacak. 

17 Eylül 2019 Salı 11:16
ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) başvuruları başladı. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-ALES/3 başvuruları 17-25 Eylül tarihlerinde alınacak. 

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. 

Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek

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Son Güncelleme: 17.09.2019 11:21
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberBaşvuruAles
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