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Alevi Kültür Merkezi: "İnsanları ayrıştırmaktan başka bir şey değil”

KKTC Alevi Kültür Merkezi: “22 Ocak’ta yaşananlar ülkeye zarar vermek ve insanları ayrıştırmaktan başka bir şey değil”

26 Ocak 2018 Cuma 19:03
Alevi Kültür Merkezi: "İnsanları ayrıştırmaktan başka bir şey değil”
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KKTC Alevi Kültür Merkezi, 22 Ocak’ta yaşanan eylem, söylem ve nefret içeren olayların kendilerini derinden üzdüğünü, yapılanların bu ülkeye ve bu topluma zarar vermek, insanları ayrıştırmaktan başka bir şey olmadığını vurguladı.

KKTC Alevi Kültür Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan şiddet olaylarının bir daha yaşanmaması için her bir bireyin gayret göstermesi ve sağduyulu olması gerektiği ifade edildi.

“NE İNCİTTİK  NE İNCİTİLDİK….”

“Kıbrıs halkının, azmiyle, sabrıyla hoşgörülü ve barış yanlısı fikirleriyle tarih boyunca zorlukları aşarak bu günlere geldiği” belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bizler KKTC’de yaşamlarını sürdüren Alevi Toplumu olarak, yaşadığımız bu topraklarda, bu ülkenin vatandaşlarıyla her zaman barış, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik içerisinde yaşamlarımızı sürdürdük. Bu ülkenin her bir ferdi gibi çalıştık, çocuklarımızı büyüttük, sosyal ve kültürel hayatımızı kendi inançlarımız doğrultusunda yaşadık ve toplumumuza yaşattık. Bunları yaparken de Kıbrıs’ta yaşayan kardeşlerimizle her zaman sevgi ve hoşgörüyü yürekten ve gönülden paylaştık. Aynı şekilde buradaki Kıbrıslı kardeşlerimiz de bize aynı hoşgörü ve sevgiyle karşılık verdi. Ne incittik ne de incitildik.” 

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