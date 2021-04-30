Alexander Satlaev , Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Soygun ve tecavüz suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevinden firar eden, yapılan aramalar sonucu 3 gün sonra yakalanan eski Rus Polis Müfettişi Alexander Satlaev davasında sona gelindi.