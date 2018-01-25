Algan: "Akıncı'nın talimatlarına uymamak söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün saat 12:00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çağrısı üzerine gerçekleşen görüşmede, 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’ne yönelik yaşanan şiddet olayları ve gelecek açısından alınması gereken tedbirler ele alındı.

"AKINCI'NIN TALİMATLARINA UYMAMAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Görüşmede, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Algan, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın talimatlarına uymama gibi bir durumun asla söz konusu olamayacağını vurguladı.

"TÜM MAKAMLAR SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET ETMELİ"

Cumhurbaşkanı Akıncı, iç barışın ve toplumsal bütünlüğün korunması için başta emniyet güçleri olmak üzere bütün kurumlara büyük görevler düştüğünü belirterek, yurttaşın can ve mal güvenliğini korumanın devletin asli görevlerinden biri olduğunu, tüm makamların bu sorumluluk bilinciyle hareket etme zorunluğunu vurguladı.