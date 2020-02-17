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“Algı operasyonu yapılıyor”

Eleştirilerin, açıklamalarıma yönelik değil de toplantıya katılmam gibi sığ bir çerçevede yapılmasını doğru bulmuyorum” diyen Sibel Siber, “Eleştiri oklarının hedefi manipüle edilip şaşırtılırsa kimseye faydası olmaz” uyarısında bulundu.

17 Şubat 2020 Pazartesi 11:03
“Algı operasyonu yapılıyor”
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Kapalı Maraş Açılımı’ Toplantısı’na katılarak, toplantıda konuşma yaptığı için ciddi şekilde eleştirilen ve adeta eleştiri oklarının hedefi haline gelen eski Meclis Başkanı Sibel Siber, “Davet geldiğinde, tüm siyasi parti başkanlarının da toplantıya davet edildiği, hatta CTP Genel Sekreteri’nin toplantıya katılacağı bilgisini de almıştım” dedi.  “Eleştiri oklarının hedefi manipüle edilip şaşırtılırsa kimseye faydası olmaz. Eleştiri oklarını önce kendimize, kendi kurumlarımıza çevirelim” diyen Siber, “Bazı şeyleri paylaşmanın artık zamanının geldiğine inanıyorum. Yüzleşelim ki doğruyu ve yanlışı ayırt edebilelim” diyerek, algı operasyonlarından uzak durulması gerektiğini vurguladı.

“ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ YANLIŞ”

“Görüşlerin ve fikirlerin tartışıldığı her platformda yer almanın bir yanlışlığı olduğunu düşünmüyorum. Eğer fikirlerinize önem veriliyorsa, görüş ve düşüncelerinizi paylaşmanız gerekiyor. Eleştirilerin, açıklamalarıma yönelik değil de toplantıya katılmam gibi sığ bir çerçevede yapılmasını doğru bulmuyorum” diyen Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Sibel Siber, “Özellikle mülkiyet konusuna verdiğim önem yıllardır herkes tarafından biliniyor. 2010 yılında milletvekili olduğum dönemlerden itibaren mülkiyetin çözüm sürecinde önemli olduğunu, uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde mülkiyet sorunun çözülmesi gerektiğini savunuyorum. Kapalı Maraş Açılımıyla ilgili toplantıda da yaptığım konuşma, yıllardır yaptığım açıklamaların bir özeti şeklindeydi” dedi.

“DÜŞÜNCELERİME ÖNEM VERİLEN HER PLATFORMDA YER ALIRIM”

Toplantıya katılım ve davet konusundaki eleştirilerin, toplantıya katılanlar üzerinden değil, toplantıyı organize edenler üzerinden yapılması gerektiğini savunan Siber, “Benim şu anda siyasi bir kimliğim yok ve aktif siyasette de değilim. Benim bu toplantıya davet almamın nedeni; yıllarıdır ülkedeki politikacılar arasında mülkiyet konusunda kafa yoran, fikir üreten, çalışmalar yapan ve hatta Meclis Başkanlığı dönemimde Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha aktif rol oynaması için yasa çalışması yapan bir kişi olmam sebebiyledir. Dolayısıyla böyle bir platformda yer almam için davet aldığım zaman görüş ve düşüncelerimi özet şekilde de olsa paylaşmak için orada bulundum” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Sibel SiberMaraş AçılımıKapalı Maraş
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Ali 2020-02-17 12:21:03

Vay teyzem vay..Sen neymişsin be teyzem...Katılmasaydın daha iyi olmazmıydı,yada gerçeği gördükten sonra ayrılsaydın? Ama sende de şov merakı var herhalde...

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