Ali Bayırbaşı Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Kaza sonucu ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanan Ali Bayırbaşı bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis, 18 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00 sıralarında Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı’nın kullanımındaki JS 542 plakalı Pick-up araç toprak yolda seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu devrildiğini söyledi.

Polis, kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan İlke Numan’ın ağır yaralanarak, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kazanın ardından Ali Bayırbaşı’nın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis, ayrıca zanlının ehliyetine el konulması için de mahkemeye müracaat etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün daha tutuklanmasına, ehliyetine el konulmasına emir verdi.