Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl...
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107

Ali Bayırbaşı Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Trafik kazası sonucunda İlke Numan'ın ölümüne neden olma suçlamasıyla tutuklanan Ali Bayırbaşı'nın ehliyetine el konuldu.

22 Aralık 2021 Çarşamba 18:20
452 Okunma
Ali Bayırbaşı Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı
banner108

Kaza sonucu ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanan Ali Bayırbaşı bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis, 18 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00 sıralarında Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı’nın kullanımındaki JS 542 plakalı Pick-up araç toprak yolda seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu devrildiğini söyledi.

Polis, kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan İlke Numan’ın ağır yaralanarak, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kazanın ardından Ali Bayırbaşı’nın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis, ayrıca zanlının ehliyetine el konulması için de mahkemeye müracaat etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün daha tutuklanmasına, ehliyetine el konulmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
139'u yerel, 179 pozitif vakaya rastlandı
139'u yerel, 179 pozitif vakaya rastlandı
Önder, hükümetin ‘asgari ücreti belirlerken seçim yasaklarını çiğnediğini iddia etti
Önder, hükümetin ‘asgari ücreti belirlerken seçim yasaklarını çiğnediğini iddia etti
‘Ada Kart Hepi Student’ öğrencilerin kullanımına sunuldu
‘Ada Kart Hepi Student’ öğrencilerin kullanımına sunuldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim