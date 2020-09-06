“ALİ ÇAYGÜR VE ALİ PİLLİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILSIN”

Dün açıklanan 26 pozitif vakanın içinde Merit Lefkoşa’da görevli olan vale Ali Özdemir’in de pozitif vaka olduğu öğrenildi.

Ülkemizde koronavirüs pozitif vakalarda patlama yaşanırken, yerel bulaşların da başlaması halkın tepkilerine neden oluyor.

Merit Personeli tarafından sitemize ulaşan bir ihbar ise tam bir skandal.

Merit Lefkoşa’da görev yapan vale Ali Özdemir’in de koronavirüse yakalandığı ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavisine başlandığı gelen bilgiler arasında.

MERİT OTEL PERSONELİNE NEDEN PCR TESTİ YAPILMIYOR?

Yerel vakaların artış gösterdiği ülkemizde vale görevinde olan bir personelin pozitif çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı’nın diğer Merit Lefkoşa personellerine PCR Testi bile yapmadığı gelen bilgiler arasında.

Valenin otelde ve gelen misafirlerin birçoğuyla temas ettiği öğrenilirken, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür’ün bu pozitif vakayı ört bas ettiği söyleniyor. Bu yaşananlar ise Ali Çaygür ve Ali Pilli’nin, Merit Otelleri ile arasında bir bağlantı mı var sorularını akıllara getiriyor.

Halk Sağlığının tehlikeye atıldığı skandallar silsilesi bunlarla da bitmiyor.

SİLİNEN KAMERA KAYITLARINDA KİMLER VARDI?

Özel Jet skandalıyla gündeme gelen Merit Oteller’de daha öncede pozitif vakalar görülmüştü.

Türkiye’den Özel Jetle Merit Otel’e gelen ve aralarında Rus kadınların da olduğu heyetin kamera kayıtlarının silindiği Merit Otel’de o gece Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Sağlık Bakanı müsteşarı Ali Çaygür’ün de olduğu iddia ediliyor.

MERSİN’DEKİ MERİT ÇALIŞANI KORONAVİRÜSTEN Mİ ÖLDÜ?

Bu olayların yaşanmasıyla birlikte Merit Lefkoşa otelde aşçı olarak çalışan bir personelin hayatını kaybetmesi ise akıllara soru işareti getirdi.

Koronavirüs olduğu iddia edilen aşçının apar topar Türkiye’ye gönderildiği ve Koronavirüsten hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

MERİT LEFKOŞA GENEL MÜDÜRÜ SOSYAL MEDYA HESABINDAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Merit Lefkoşa Genel Müdürü Mine Gürses KKTC’den Mersin’e giden ve hayatını kaybeden Merit Lefkoşa çalışanı aşçı Çetin Dirier için başsağlığı mesajı yayınladı.

Gürses’in mesajı şöyle: 12 yıllık çalışma arkadaşım, kardeşim, güler yüzlü, çalışkan, dünya iyisi Çetin Dirier Ustam, iyileşemedi. Bu akşam Mersin’de Hak’kın rahmetine kavuştu. Merit Lefkoşa mutfağı öksüz kaldı. Acım, acımız çok büyük. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Güle güle Ustam. Seni çok özleyeceğiz…

“ALİ ÇAYGÜR VE ALİ PİLLİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILSIN”

Ülkede koronavirüs vakalarının artış göstermesiyle birlikte duruma tepkili olan vatandaş ise Sağlık Bakanı Ali Pilli ve müsteşarı Ali Çaygür hakkında soruşturma açılmasını talep ediyor. Halk sağlığının bu denli tehlikeye atılması karşısında harekete geçmeyen Sağlık Bakanı ve müsteşarı hakkında soruşturma talep eden vatandaşlar, konuyla ilgili tatmin edici açıklamalar da yapılmasını bekliyor. Sivil Toplum Örgütleri ve Sivil inisiyatifler de konuyla ilgili olarak harekete geçmeye hazırlanıyor.