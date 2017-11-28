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Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!

Arabasında 1 kilo esrarla yakalanan Ali Çetin Amcaoğlu 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

28 Kasım 2017 Salı 12:37
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
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Yeni Bakış'ta yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’tan 1 kilo uyuşturucu ithal etmek suçundan yargılanan Ali Çetin Amcaoğlu 9 yıl hapis cezası aldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün aldığı bir ihbarı değerlendirerek Ağustos ayında HL 818 plakalı arabası ile Boğaza doğru giden Ali Çetin Amcaoğlu’nu takibe almış, hızını artırarak kaçmaya çalıştığı esnada Boğazköy piknik alanı yakınlarında arabasının kontrolünü kaybederek araziye uçarak durabilen Amcaoğlu’nu arabasında 1 kilo esrar ile yakalamıştı.

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Son Güncelleme: 28.11.2017 12:48
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