Ali Kamacıoğlu: “Kasım ayında hellim ihracatı için Moskova'ya ticari heyet gidiyor”

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı…

Ülkenin lokomotif ürünlerinin süt ürünleri olduğuna dikkat çeken Kamacıoğlu, “100 milyon dolarlık ihracatımızın 40 milyon dolarlık kısmını hellim oluşturuyor. Eğer hellimle ilgili yeni coğrafyalar bulup bunu daha iyi fiyatlara satabilirsek, buradaki çiftçimizden de sütünü daha iyi fiyata alabiliriz” dedi.

Kamacıoğlu, “Ancak şuanda hellim yüzde 60 oranında Arap ülkelerine uygun fiyatlardan satılıyor. Hellimi yeni pazarlara daha yüksek fiyatlarla satmamız gerekiyor. Kasım ayında bu konuyla ilgili olarak Moskova’ya bir ticari heyet yollayacağız. Rusya’ya şuan Avrupa ülkelerinin uyguladığı ambargoları fırsat bilip bir hellim satışı gerçekleştirebilirsek, belki de bu iş farklı boyutlara taşınabilir. Yem üreticisinden hayvan üreticisine kadar geniş bir zincirde sorunları çözebiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hellim tescilinde yaşanan son gelişmeleri de aktaran Kamacıoğlu, “2019 yılında hellimin tescili alınmıştı. Alınan tescilde 2023 Haziran ayına kadar hellimin koyun ve keçi süt oranları konusunda bir anlaşma yapıldı. Güney Kıbrıs bu tarihi 2029 yılına çekmek istiyor ve bunun yanında da tescilde bir dizi değişiklikler yapmak istiyor. Örneğin hellimin burger cinsinden veya çubuk hellim yapılabilmesi yönünde girişimler vardır. Ancak hellimin tescilinde katlanmış ve klasik olacak diyor. Bu şekilde tarif edildiği için yuvarlak olana hellim diyemiyorlar” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili gereken şikâyetin Hellim Üst Kurulu’na yapıldığını kaydeden Kamacıoğlu, “Bu nedenle de Avrupa Birliği’ne değişimle ilgili bildireceklerini söylediler ve bunu duyunca çok rahatsız olduk. Çünkü bizler de bu konunun bir parçasıyız. Bizim onayımız olmadan bu tescili değiştirmeleri mümkün değildir. Bu konuyu duyduğumuzda toplanarak bir karar çıkarttık ve Belçika’daki Hellim Üst Kurulu’nun avukatına hellim tescilindeki değişiklik konusunda haberimiz olmadan bir şey yapılmasına izin vermeyeceğimiz konusunda bir yazı gönderdik. Bu konuda bir engel koyduğumuzu düşünüyoruz. Yasada da haklarımız çok açık ve nettir” dedi.