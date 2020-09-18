Ali Kişmir : "Besim Bey devletten üstünse devlet anahtarı teslim etsin"

Gündem Kıbrıs'ta canlı yayın konuğu olan BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir gündemi değerlendirdi.

Pandemi döneminde çok ayrıcalık görüldüğünü aktaran Kişmir, en basitinin Merit Otel'de görüldüğünü aktardı.

Özel jet skandalında görüntülerin silindiğini aktaran Kişmir, bunun suç olduğunu ve devletin buna karşı birşey yapamadığını aktardı.

Kişmir, görüntü kayıtlarının polis tarafından bulunduğunu fakat halen bir açıklama yapılmadığını aktardı.

Görüntü kayıtlarında Ünal Üstel ile birlikte Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür'ün de bulunduğunu iddia eden Kişmir, "Bunu açıklamak polisin görevidir. Neden açıklamıyorlar?" dedi.

İkinci ayrıcalığın da Liman Otel'de olduğunu aktaran Kişmir , başka bir otelde çalışan birinin nasıl otel alabildiğini merak ettiğini söyleyerek, "Ben bu oteli alsaydım polis anında peşime düşerdi" dedi.