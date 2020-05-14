Ali Kişmir: Bu toplumu dipsiz kuyuya bile sürüklersiniz

Gazeteci Ali Kişmir yeni köşe yazısı ile bir kez daha gündemi değiştirecek iddialarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yayımladığı köşe yazısı ile büyük sansasyona neden olan ve kullanılan test kitleri arasındaki fiyat farkına dikkat çeken Kişmir, yeni yazısında söz konusu ihale şartnamesine ulaştığını iddia ediyor.

İşte Ali Kişmir’in o köşe yazısı:

"DNA Laboratuvarı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde 2010 yılında kuruldu…

Kuranların emeğine sağlık!..

Aynı yıl “Qiagen” adında bir firma, DNA Laboratuvarı’na test cihazı hibe etti!..

Aslında “Hibe” yanlış bir kelime oldu, bahse konu şirket tüm kitlerin ve diğer tıbbi malzemelerin kendisinden alınması karşılığında cihazı DNA Laboratuvarı’na verdi…

Yani bir nevi tıpkı AKSA gibi bu şirketle de alım garantili bir anlaşma yapıldı…

Ve bugüne kadar bize sattığı malzemelerin fiyatına bakılmaksızın bu şirketle çalışıldı!..

Oysa çok daha uygun fiyata, hatta bu şirketten neredeyse 4-5 kat daha ucuz ürün satan yerler dururken tam 10 yıldır zengin devletimiz bu şirketten alım yapıyor!..

Sebep, “Dünyanın en güvenilir 4 firmasından birisi”…

İyi de, diğer 3 firma da madem güvenilir, neden ısrarla bu şirketten alım yapıldığını bir kişi de çıkıp sorgulamadı!..

Özellikle de bu konuda uzman olan kişiler!..

Bu cihaz ülkemize geldikten 6 yıl sonra Avrupa Birliği, aynı görevi yapan ve daha üst bir model olan bir cihazı Kıbrıslı Türklere hibe ediyor…

Bu defa “Hibe” kelimesi cuk diye yerine oturuyor çünkü AB, bu hibe karşılığında herhangi bir şirketi işaret etmiyor…

“Alın ve insanlarınız için kullanın” diyor!..

Peki, başta dönemin sağlık bakanlığı ve DNA Laboratuvarı’nın başındaki kişiler bu konuda ne yapıyor?

Hibe edilen cihazı Güzelyurt’ta, ambalajları üzerinden sökülmemiş bir şekilde yalnızlığa terk ediyor!..

Ne kadar ilginç bir durum değil mi?

Toplumun sağlığını düşündüğünü ifade eden ve bu yolda “Asla susmayacağım” diyen kişiler, o dönemde bu cihazın kullanılması için tek kelime etmediler!..

Neden?

Elbet bir cevapları vardır!..

Aradan 4 yıl geçiyor ve küresel bir salgınla karşı karşıya kalıyoruz…

O güne kadar çürümeye terk edilen bu cihazın varlığından mevcut Sağlık Bakanı Ali Pilli haberdar oluyor ve bu cihazı anında alıp Mağusa Devlet Hastanesi’ne kurdurtuyor…

Ve Lefkoşa'dan 5 katı daha ucuza testler yapılmaya başlanıyor!..

4 yıl boyunca ölü taklidi yapıp bu cihazın varlığını toplumdan gizleyenlere inat bu toplumu düşünen bir insan çıkıyor ve bu cihazı Kıbrıs Türk Toplumuna kazandırıyor!..

Bakan Pilli’ye toplumum adına teşekkür ederim…

İşin ilginç yanı ise, pandemi sürecinde dahi bu konunun uzmanları, “Arkadaşlar, Güzelyurt’ta bu süreçte bize büyük katkı sağlayacak bir cihaz var, onu kullanalım” dahi demiyor…

Aksine, Bakan Pilli’nin bu hareketinden sonra belirli çevreler, “Bir tek Lefkoşa’daki testler güvenilirdir” algısı yaratıyor…

Ki bunu açıkça ifade eden uzmanlarımızın da kimler olduğunu internet üzerinden araştırabilirsiniz!..

Merak etmeyiniz, karşınıza şok olacağınız kişiler çıkmayacaktır…

Ne de olsa en temiz, en şeffaf, en korkusuz ve en iyi bilen kişi sayısı bu ülkede belli!..

Kendilerini hemen belli ediyorlar!..

Bir de elimde kitlerin alınması ile ilgili bir ihale şartnamesi var!..

Konuştuğum 2-3 yönetici bahse konu ihale şartnamesine tek uyan şirketin “Qiagen” olduğunu ve ondan başkasının ihaleye giremediğini söyledi…

Sahi, bu ihale şartnamesini kimler hazırladı?

Araştırınız, inanınız yine sizleri şok edecek isimler karşınıza çıkmayacaktır…

Son olarak toplumsal olarak cebimizden giden bu milyonlarca lira var ya, alanlara ve aldırtanlara gerçekten de helal olsun…

Çünkü bize böyle sömürülmek bize yakışır!..

2 günde ben bunu gördüm ve yaşadım!..

Milletin umurunda bile değil!..

Bir güler yüz, iki yaldızlı cümle ve 3-5 vurucu kelime ile bu toplumu dipsiz kuyuya bile sürüklersiniz…

O nedenle alkışlar bunu başaranlara…

Biz sorularımıza uzmanlardan yanıt beklemeye, bu toplum için mürekkep tüketmeye ve doğru bildiklerimizin peşinden sonuna kadar gitmeye devam edeceğiz…

Varsın kötü çocuk biz olalım!.."