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Ali Kişmir KKTC’ye döndü

Türkiye’ye ‘giriş yasağı’ olduğu gerekçesi ile alınmayan Ali Kişmir adaya döndü.

10 Ekim 2021 Pazar 13:51
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Ali Kişmir KKTC’ye döndü
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Türkiye’ye ‘giriş yasağı’ olduğu gerekçesi ile alınmayan Ali Kişmir adaya döndü. Kişmir, ‘giriş yasağı’ olduğunun belirtildiğini ve deport yolcuların bulunduğu bölüme alındığını aktardı, “Fotoğraflarım çekildi, parmak izim alındı. Terörist muamelesi gördüm” dedi.

Ali Kişmir’in ifadeleri şöyle:

Bugün Türkiye’ye giriş yapmak istediğimde ‘giriş yasaklı’ olduğum söylendi. Hemen arkasından beni alıp deport yolcuların götürüldüğü yere götürdüler. Parmak izlerim alındı, fotoğrafların çekildi. Terörist muamelesi gördüm, ben gazeteciyim. Oradaki emekçiler çok iyi davrandı ama devlet tarafından terörist muamalesi gösterildi. Üzgünüm. Kendim için değil, Türkiye için üzgünüm. Çok sevdiğim Kıbrıs'ıma geldim. Türkiye için, Türkiye halkı için üzülüyorum, böyle yönetilmeyi hak etmiyorlar. Ben neden Türkiye’ye alınmadığımı da bilmiyorum. Bir kağıt verdiler bana, istersem yargıya başvurabileceğim söylendi. Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile görüşüp yargı yoluna başvurmak üzere bir girişimde bulunacağız.

Neler yaşandı?

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Türkiye’de polis engeliyle karşılaştı.

Kişmir’in “sınır dışı” mı edildiği yoksa polis tarafından engellendiğini mi bilinmiyor.

Bu sabah Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'ten ülkeye dönmeye çalışan Kişmir, PCR testi yapmak için Türkiye'ye girmek isterken, İstanbul Havalimanı'nda göz altına alındı ya da sorgulandı.

Kişmir, Hırvatistan'a gidiş esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmamıştı. 

Ali Kişmir’in 12:15 sıralarında Ercan Havaalanı’na iniş yaptı.

Ali Bizden ve Ahmet An da Türkiye'ye alınmamıştı 

KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden de geçtiğimiz temmuz ayında “milli güvenliğe aykırı davranış” ithamıyla Türkiye’ye alınmamış, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nda 11 saat “Kabul Edilemez Yolcular Odası"nda kilit altında tutulmuştu.

Daha sonra araştırmacı Ahmet An da aynı gerekçeyle Türkiye’ye alınmamıştı.

Kaynak: Yenidüzen

Son Güncelleme: 10.10.2021 14:03
Anahtar Kelimeler:
Ali Kişmir
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