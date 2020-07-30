Ali Kişmir : "O para ile sen kendine kişilik satın al"

Ada Basını sitesinde yayınlanan köşe yazısında Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Ahmet Noyan hakkında yazı kaleme aldı...

Ada Basını sitesinde yayınlanan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'in yazısı şu şekilde:

Dün akşam birçok müteahhit arkadaşımla görüştüm...

Ahmet Noyan’ın o bahse konu konuşmasından ve basını satın almak için ayırdığını söylediği 100 bin Sterlin söyleminden çok rahatsız olduklarını dile getirdiler...

Zaten bu zatın yaptığı küstahlık bununla sınırlı değilmiş!..

Daha önce de bir başka grupta benzer bir tavır ortaya koymuş, Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, Noyan’ın bu tavrına “Hassas bir süreçteyiz, tüm arkadaşlarımızı bu süreçte lokum yerine b.kum dememeye çağırıyorum” diyerek sert bir karşılık vermiş...

Gürcafer’in cevabı aslında daha geniş ama kendisinden izin almadan benim buradan cevabın tamamını yayınlamam etik olmaz!..

Bir başka bilgi ise Ahmet Noyan’ın asıp kestiği Whatsapp grubunun Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri’nin resmi grubu olmadığı...

Hatta Müteahhitler Birliği Yönetimi’nin bu grupla alakası bile yok!..

Ahmet Noyan zaten resmi grupta da olmayan bir kişiymiş...

Bahse konu grubu bir iş insanı açmış, hatta bu grupta bakanlar kurulu üyeleri de varmış!..

Sonuç olarak Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin bu küstahlıkla hiçbir alakası yok...

Aksine tepki gösteriyorlar...

Ve çok rahatsızlar!..

Soru şu;

-Ahmet Noyan çıkıp, “Evet, ben bunları ifade ettim” deme cesaretine sahip mi?

-Noyan övünerek bahsettiği bahse konu parayı kullandı mı?

-Bahse konu grupta bakanlar kurulundan kişiler varsa bu konuşmaya neden tepki göstermediler?

Ahmet Noyan’a tavsiyem şudur, bahsettiği o para ile gitsin kendisine kişilik satın alsın!..

Ne de olsa her işini para ile çözebileceğini sanıyor!..