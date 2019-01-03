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Ali Kişmir ve Serkan Soyalan da Vicdani Reddini açıkladı

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve Genel Sekreter Serkan Soyalan Vicdani Reddini açıkladı.

03 Ocak 2019 Perşembe 16:39
Ali Kişmir ve Serkan Soyalan da Vicdani Reddini açıkladı

Bugün Mahkeme’de görülen vicdani ret davasında Halil Karapaşaoğlu’na verilen ceza kabul edilemez olduğunu belirten Ali Kişmir “verilen mücadelenin yükselerek devam edeceğini” ifade etti.

Açıklamanın tam metni şu şekilde: 

‘Bugün Askeri Mahkeme’de görülen vicdani ret davasında Halil Karapaşaoğlu’na verilen ceza bizler açısından kabul edilemezdir.

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Türkiye’nin alt yönetimi olan adanın kuzeyindeki baskılar ne yazık ki insan haklarını engellemekte ve bu haklarını kullanmak isteyen insanlarımızı demir parmaklıklar ardına göndermektedir. Mahkemenin verdiği para cezasını da, 20 günlük hapis cezasını da tanımıyoruz. Bu karar bizler için yok hükmündedir.

Sivil hükümetin basiretsizliği ve korkaklığı yüzünden, bugün bir kez daha insan hakları adanın kuzeyinde demir parmaklıklar ardına hapsedilmiştir. Hiçbir baskı ve tehdit vicdani retçi yoldaşlarımızı ve bizleri korkutamaz, yolumuzdan da edemez.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumlarını tek halk olarak gören bizler, aynı halktan olduğumuz insanlara karşı silah tutmayı reddediyoruz.

Bu bağlamda Sendika Başkanımız Ali Kişmir’in ve Sendika Genel Sekterimiz Serkan Soyalan’ın vicdani retlerini açıkladıklarını buradan duyurur, verilen mücadelenin yükselerek devam edeceğini kamuoyu ile paylaşırız’

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Anahtar Kelimeler:
Ali KişmirSerkan SoyalanVicdani Red
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Hade güneye 2019-01-03 19:57:28

Vazgeçin artık bu tip davranışlarla show yapmayın madem vicdani red taraftarıysan gid güneye orada kal bu ülkenin yasası belli

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Doğru Söz 2019-01-03 19:58:11

Vicdani redcilerin yanındayız. Hele doktorlar hipokrat yemininden sonra nasıl insan öldürür. İnsan öldüren mesleği kabul eder. Gerçek müslümanlar da vicdanı reddi kabul etmeli. Hükümetler bizlerin seçtiği en üst seviye yönetim kuklalarıdır. Askerlik yaptığım dönemde vicdanı red felsefesi bile yoktu. Ama içimde hep o korku vardı; "herhangi bir hayvanı dahi öldüremeyen ben herhangi bir savaşta nasıl insan öldürürüm" diye.

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ahmet gercekci 2019-01-03 20:28:15

kelle tehlikeye girsin bakalım o zaman ölmemek için nasıl öldürmeyi öğrenirsin.şimdi herşey tıkırında. verdin kendini türk askerinin emniyetine savurdun gitsin. bekara karı boşama kolay.

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ahmet gercekci 2019-01-03 20:32:16

kelle tehlikeye girsin bakalım o zaman ölmemek için nasıl öldürmeyi öğrenirsin.şimdi herşey tıkırında. verdin kendini türk askerinin emniyetine savurdun gitsin. bekara karı boşama kolay....

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