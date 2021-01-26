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Ali Kişmir Yazdı: YA TAM YAPIN YA DA HİÇ YAPMAYIN!

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'in yazısı...

26 Ocak 2021 Salı 20:43
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Ali Kişmir Yazdı: YA TAM YAPIN YA DA HİÇ YAPMAYIN!

Bakanlar Kurulu Lefkoşa ve Girne’yi kapattı!..
İyi güzel de neden sadece Lefkoşa ve Girne?
Vaka sayısını mı öne süreceksiniz?
O zaman şu ikilem öne çıkmıyor mu?
Şöyle;
-Bu iki şehirden kimse Mağusa veya Güzelyurt tarafına gitmedi mi?
-Tam tersi, açık olan bölgelerden kapalı olan Lefkoşa ve Girne’ye hiç kimse gelmedi mi veya elzem yer olarak belirlenen ve açık olacak olan işletmelere hiç kimse gelmeyecek mi?
-Lefkoşa ve Girne’nin kapatılacağı açıklandığı andan itibaren sadece benim bildiğim 4 aile resmen İskele tarafına haftalık göç etti, peki buna nasıl bir önlem alacaksınız?
O nedenle bir işi ya tam yapacaksınız ya da hiç yapmayacaksınız!..
Üstelik bugün açıklanan vakalarda Mağusa, Lefkoşa’yı sollamış durumda!..
Mağusa’da 14, Lefkoşa’da 9 vaka tespit edildi!..
Ancak Mağusa açık, Lefkoşa kapalı!..
Bu akılla bir adım öteye gidemeyiz!..
Şehirden şehire bulaş devam eder, Lefkoşa ve Girne de anlamsız bir şekilde kapandığıyla kalır!..
Bu işin doğrusu ya tüm memleketi 15 gün kapatırsın, ya da her yeri açık bırakırsın!..
Siyahla beyaz gibi!..
Böylesi kararların grisi olmaz, olamaz!..

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