Ali Koç, KKTC’ye geliyor

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) 1. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenecek olan baloya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetim kurulu üyeleri ülkemize geliyor.

Dernek Genel Sekreteri Burçin Aliusta’nın açıkladığı programa göre 30 Mart Çarşamba günü adamıza gelecek olan heyetin tüm gün sürecek olan nezaket ziyaretleri ve balo organizasyonu belli oldu.

Burçin Aliusta, sabah saat 10.00’da ülkemize gelecek olan Fenerbahçe yönetiminin, ilk önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edeceğini, ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu tarafından kabul edileceğini belirtti. Aliusta, heyetin daha sonra TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin vereceği öğle yemeğine katılacağını söyledi.

Ali Koç, taraftarlarla buluşacak

Öğle yemeğinin ardından heyet, Yakın Doğu Üniversite kampüsü içerisinde yer alan Atatürk Kültür ve Kongre merkezinde dernek tarafından düzenlenen “Gelecek Fenerbahçe” isimle panele katılacak. Saat 15:30’da başlayacak olan panelde KKTCFBİDER Dernek Başkan Vekili Ercan İbrahimoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneklerden sorumlu Ruşen Çetin ve Fenerbahçe spor kulübünde kadın basketbol, voleybol ve atletizm branşlarının kurulmasında önemli rolü olan Dr. Ayten Salih Berkalp konuşma yapacak.

Ülkemizin dört bir tarafından gelecek olan taraftarlara, yurt dışından da birçok dernek başkanı ve yöneticisi de katılacak. Başkan Ali Koç ise panele katılan taraftarların sorularını cevaplayacağını belirten Aliusta, panelin çok kalabalık geçeceğini ve tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.