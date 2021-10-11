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Ali Murat Başçeri, Teknofest 2021’den ödüllerle dönen Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'ni ağırladı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, “E-Caretta” projesiyle Teknofest 2021’den ödüller alarak ülkeye dönen Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibini kabul etti...

11 Ekim 2021 Pazartesi 18:25
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Ali Murat Başçeri, Teknofest 2021’den ödüllerle dönen Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'ni ağırladı
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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2021 kapsamında düzenlenen “Efficiency Challange Elektrikli Araç Liseler Arası” yarışmada ana klasmanda ikinci, yerli üretimde birinci ve görsel klasmanda ikinci olan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibini kabul ederek, tebrik etti. 

Büyükelçi Başçeri, bugün saat 14.00’te Lefkoşa Büyükelçiliği’nde Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdüresi Çiğeltem Arifoğlu, rehber öğretmenleri ve öğrencileri ile bir araya geldi.

Kabul öncesinde, Sedat Simavi Endüstri Meslek öğrencileri, Büyükelçilik bahçesinde, Teknofest 2021’de dereceye giren elektrikli araçları olan “E-Caretta” ile kısa bir sürüş yaparak, araçlarını Başçeri’ye tanıttı. Büyükelçi’nin araçla ilgili bazı sorularını yanıtladı. 

Büyükelçi Başçeri, kabulde yaptığı konuşmada, geçen ay İstanbul’da düzenlenen Teknofest 2021 etkinliklerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de çok sayıda takım katıldığını belirterek, bu takımlardan, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin ise büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Başçeri, “Ekip ‘Efficiency Challange’da elektrik araç kategorisinde ana klasmanda ikinci oldu, yerli üretim klasmanında birincilik ve görsel tasarımda ikincilik ödülünü kazandı. Kendilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Göstermiş oldukları çaba için, teknolojinin üretilmesi ve ileri götürülmesi konusunda daha bu genç yaşlarında bu alana baş koydukları için kendilerini tebrik ediyorum. Önümüzdeki çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum” dedi. 

Büyükelçi ayrıca, öğrencilere Teknofest 2021’e katılmalarına imkanı sağlayan okul müdüresi ve rehber öğretmenlerine de teşekkür etti. 

“Önümüzdeki dönemde bu genç kabiliyetleri hayatın çok daha farklı alanlarında, üretirken ve teknolojiyi geliştirirken görmeyi arzu ediyoruz” diyen Büyükelçi, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alanda yapılacak her türlü çabaya katkı vermeye hazırız olduklarını söyledi. 

Büyükelçi Başçeri ayrıca, ekibe başarılarından dolayı birer hediye takdim etti. 

Kabulde yaptığı kısa konuşmada, Büyükelçi’ye teşekkürlerini ileten Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdüresi Çiğeltem Arifoğlu, Ekibin, Teknofest 2021’de finale kalmayan hak kazanan diğer bir projesinin ise “Giksi” adlı  “Giksi” adlı ilaçlama dronu olduğunu anımsattı.

Ekibin, rehber öğretmenleri ile birlikte yoğun bir şekilde yürüttükleri çalışmalarla Teknofest 2021’de dereceler elde ettiklerini belirten Arifoğlu, bir sonraki festival için proje çalışmalarına başladıklarını da söyledi. 

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