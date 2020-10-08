Ali Pilli : 1'i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1852 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu , 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
8 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1852
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10
Ülke dışından gelen vakalar : 9
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar : 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı : 184.223
Toplam Vaka Sayısı: 789
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 746
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 39
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı : 16
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 22
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : 1