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Ali Pilli : 1'i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1852 test yapıldı, 1'i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi"

08 Ekim 2020 Perşembe 18:28
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Ali Pilli : 1'i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1852 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.


Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu , 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

8 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1852

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10 

Ülke dışından gelen vakalar :  9

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar : 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:7 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı  : 184.223

Toplam Vaka Sayısı: 789

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 746

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 39 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı : 16

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 22 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı :  1

Son Güncelleme: 08.10.2020 18:32
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