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Ali Pilli : 1 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1446 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi"

02 Ekim 2020 Cuma 19:25
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Ali Pilli : 1 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1446 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını , 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakanın daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu açıkladı. 

2 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1446 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1   

Ülke dışından gelen vakalar -  

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1 

Yerel vakalar -  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-21 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 172.067     

Toplam Vaka Sayısı- 762

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 690  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 68 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14      

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 54  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 02.10.2020 19:27
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