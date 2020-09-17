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Ali Pilli: 12 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 2291 test yapıldı, 12 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi "

17 Eylül 2020 Perşembe 19:28
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Ali Pilli: 12 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2291 olduğunu, 12 pozitif vakaya  rastlandığını, 7kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

17 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2291 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12

Ülke dışından gelen vakalar : 2 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :5 

Yerel vakalar :5 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:7 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı:Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 151.130  

Toplam Vaka Sayısı: 651 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 363 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 284 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 202  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Son Güncelleme: 17.09.2020 19:31
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