Ali Pilli: 12 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2291 olduğunu, 12 pozitif vakaya rastlandığını, 7kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
17 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2291
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12
Ülke dışından gelen vakalar : 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :5
Yerel vakalar :5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı:Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 151.130
Toplam Vaka Sayısı: 651
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 363
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 284
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 202
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2