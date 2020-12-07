Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı incelenecek
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı...
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası...

Ali Pilli: 14 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1834 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi " 

07 Aralık 2020 Pazartesi 18:29
1271 Okunma
Ali Pilli: 14 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1834 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 6 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 


7 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1834 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 

Ülke dışından gelen vakalar - 11 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2   

Yerel vakalar - 1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 276. 939 

Toplam Vaka Sayısı- 1190 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1063 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 122 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 96 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

Son Güncelleme: 07.12.2020 19:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Saner: Son aşamadayız
Saner: Son aşamadayız
YAĞMURLU HAVA, 2 GÜNÜN ARDINDAN YENİDEN GELİYOR
YAĞMURLU HAVA, 2 GÜNÜN ARDINDAN YENİDEN GELİYOR
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim