Ali Pilli : 14 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1323 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
23 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1323
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen vakalar : Yok
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :10
Yerel vakalar :4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:24
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı : 160.161
Toplam Vaka Sayısı : 725
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 492
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 229
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 195
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2