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Ali Pilli : 14 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1323 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi "

23 Eylül 2020 Çarşamba 19:31
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Ali Pilli : 14 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1323 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

23 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1323

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 

Ülke dışından gelen vakalar  : Yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :10

Yerel vakalar :4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:24 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 160.161   

Toplam Vaka Sayısı : 725 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 492

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 229   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32   

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 195

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Son Güncelleme: 23.09.2020 19:35
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