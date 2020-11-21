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Ali Pilli : 17 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1322 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi "

21 Kasım 2020 Cumartesi 17:48
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Ali Pilli : 17 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1322 olduğunu, 17 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 10 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı. 

21 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1322 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17 

Ülke dışından gelen vakalar -  11

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1  

Yerel vakalar - 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-6 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 253.063 

Toplam Vaka Sayısı- 1048 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 982 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 17 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

Son Güncelleme: 21.11.2020 18:50
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