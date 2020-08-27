Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Tecavüz davasında karar verildi
Tecavüz davasında karar verildi
Hayvanlarla cinsi münasebet
Hayvanlarla cinsi münasebet
Akü hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Akü hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Duruşma 11 Eylül’e ertelendi
Duruşma 11 Eylül’e ertelendi

Ali Pilli: 1  pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1592  test yapıldı, 1  pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi "

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:24
2460 Okunma
Ali Pilli: 1  pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1592 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.


Bakan Pilli, vakanın daha önce tespit edilen pozitif bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu açıkladı. 


27  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1592  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:10 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 114.660     

Toplam Vaka Sayısı: 301     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 204 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 93  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

Son Güncelleme: 27.08.2020 19:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecavüz davasında karar verildi
Tecavüz davasında karar verildi
Tatar: Türkiye Cumhuriyeti devletine ne kadar teşekkür etsek azdır
Tatar: Türkiye Cumhuriyeti devletine ne kadar teşekkür etsek azdır
Hayvanlarla cinsi münasebet
Hayvanlarla cinsi münasebet
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim