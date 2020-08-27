Ali Pilli: 1  pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1592 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



Bakan Pilli, vakanın daha önce tespit edilen pozitif bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu açıkladı.



27 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1592

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 114.660

Toplam Vaka Sayısı: 301

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 204

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 93

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok