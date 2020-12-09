Ali Pilli : 20 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1316 olduğunu, 20 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 13 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
9 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1316
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 16
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı 3
Yerel Vaka Sayısı: 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 6
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 279.821
Toplam Vaka Sayısı: 1223
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1079
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 138
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 104
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: Yok