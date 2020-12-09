Ali Pilli : 20 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1316 olduğunu, 20 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 13 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.



9 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1316

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 16

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı 3

Yerel Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 6

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 279.821

Toplam Vaka Sayısı: 1223

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1079

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 138

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 104

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: Yok