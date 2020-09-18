Ali Pilli : 21 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2088 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

18 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2088

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen vakalar : 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :17

Yerel vakalar :3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:29

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 153.218

Toplam Vaka Sayısı :672

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 392

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 276

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 196

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3