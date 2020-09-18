Ali Pilli : 21 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2088 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
18 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2088
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21
Ülke dışından gelen vakalar : 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :17
Yerel vakalar :3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:29
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı : 153.218
Toplam Vaka Sayısı :672
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 392
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 276
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 196
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3