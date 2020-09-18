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Ali Pilli : 21 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 2088 test yapıldı, 3'ü yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi "

18 Eylül 2020 Cuma 19:22
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Ali Pilli : 21 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2088 olduğunu, 21 pozitif vakaya  rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

18 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2088

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 

Ülke dışından gelen vakalar : 1 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :17 

Yerel vakalar :3  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:29 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 153.218  

Toplam Vaka Sayısı :672 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 392 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 276  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 196 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Son Güncelleme: 18.09.2020 19:25
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