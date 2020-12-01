Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı

Ali Pilli : 21 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1375 test yapıldı, 2'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi " 

01 Aralık 2020 Salı 19:53
921 Okunma
Ali Pilli : 21 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1375 olduğunu, 2'si yerel 21 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 9 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti. 

1 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1375 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 

Ülke dışından gelen vakalar -  16 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  3 

Yerel vakalar - 2 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 6 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 266.380 

Toplam Vaka Sayısı- 1129 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1029 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 95 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 23 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 72 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP'li Yasemin Öztürk: "HP'nin 'uçuk' talepleri nedeniyle hükümeti kuramadık"
UBP'li Yasemin Öztürk: "HP'nin 'uçuk' talepleri nedeniyle hükümeti kuramadık"
Cemal Özyiğit, dörtlü görüşmeye taşıdıkları ilkeleri açıkladı
Cemal Özyiğit, dörtlü görüşmeye taşıdıkları ilkeleri açıkladı
4’LÜ TIKANDI! ÖZYİĞİT’İN TALEBİ DÖRTLÜ KOALİSYONA ENGEL
4’LÜ TIKANDI! ÖZYİĞİT’İN TALEBİ DÖRTLÜ KOALİSYONA ENGEL
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim