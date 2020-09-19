Ali Pilli : 22 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1538 olduğunu, 22 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

19 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1538

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen vakalar : Yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :19

Yerel vakalar :3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 154.756

Toplam Vaka Sayısı: 694

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 399

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 291

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 81

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 207

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : 3