Ali Pilli : 22 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1538 olduğunu, 22 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
19 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1538
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen vakalar : Yok
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :19
Yerel vakalar :3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı : 154.756
Toplam Vaka Sayısı: 694
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 399
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 291
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 81
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 207
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : 3