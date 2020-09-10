Ali Pilli: 22 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1210 olduğunu, 22 pozitif vakaya rastlandığını, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

10 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1210

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen vakalar: 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :16

Yerel vakalar :5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:15

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 135.689

Toplam Vaka Sayısı: 516

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 311

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 201

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı : 82

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 119

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok