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Ali Pilli: 22 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1210 test yapıldı, 22 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi "

10 Eylül 2020 Perşembe 18:48
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Ali Pilli: 22 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1210 olduğunu, 22 pozitif vakaya  rastlandığını, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

10 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1210 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen vakalar: 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :16

Yerel vakalar :5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:15

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 135.689

Toplam Vaka Sayısı: 516

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 311  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  201     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı : 82 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 119 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 10.09.2020 19:08
Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsCoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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