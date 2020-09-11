Ali Pilli : 25 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2341 olduğunu, 25 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

11 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2341

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen vakalar : 5

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :11

Yerel vakalar :9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 138.030

Toplam Vaka Sayısı: 541

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 321

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 216

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 97

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 119

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok