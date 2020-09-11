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Ali Pilli : 25 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli: "Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi "

11 Eylül 2020 Cuma 19:03
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Ali Pilli : 25 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2341 olduğunu, 25 pozitif vakaya  rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

11 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2341

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen vakalar : 5

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :11

Yerel vakalar :9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 138.030

Toplam Vaka Sayısı: 541

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 321 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 216    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 97

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 119 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 11.09.2020 19:06
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